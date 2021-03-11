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Разумков об объявлении войны в Украине: все нормы прописаны, но не введены в действие

Автор: Сергей Щербина

Глава Верховной рады Дмитрий Разумков считает, что тот факт, что в Украине не объявлена война, не связан с несовершенством законов. По его словам, все нормы прописаны, но они просто не выполняются.

Об этом Разумков рассказал в интервью РБК-Украина.

"Война у нас абсолютно четко урегулирована, все нормы прописаны полностью, но они просто не введены в действие. Мы понимаем, что у нас аннексирована территория Крыма, оккупирована часть территории Донбасса - это факт. То, что у нас не объявлена война, не связано с юридическим несовершенством законодательной базы", - пояснил он.

Разумков убежден, что вопрос не в законах Украины, а в их невыполнении.

"У нас много правильных законов, исполняются они неправильно. Или не исполняются вообще", - добавил он.

Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Ермак пожаловался послам "Большой двадцатки" на обострение ситуации на Донбассе.

При этом он заявил, что Украина совместно с Германией и Францией разработала план восстановления мира на Донбассе. Сейчас его одобрения ждут от России.

В то же время в РФ заявили, что ничего не знают о мирном плане, о котором говорил Ермак.

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Новости Украины ДонбассвойнаДмитрий РазумковЗакон
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