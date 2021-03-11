Разумков про оголошення війни в Україні: всі норми прописані, але не введені в дію

Голова Верховної ради Дмитро Разумков вважає, що той факт, що в Україні не оголошена війна, не пов'язаний з недосконалістю законів. За його словами, всі норми прописані, але вони просто не виконуються.

"Війна у нас абсолютно чітко врегульована, всі норми прописані повністю, але вони просто не введені в дію. Ми розуміємо, що у нас приєднана територія Криму, окупована частина території Донбасу - це факт. Те, що у нас не оголошена війна, не пов'язане з юридичною недосконалістю законодавчої бази", - пояснив він.

Разумков переконаний, що питання не в законах України, а в їх невиконанні.

"У нас багато правильних законів, виконуються вони неправильно. Або не виконуються взагалі", - додав він.