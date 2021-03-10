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Ермак пожаловался послам G20 на участившиеся нарушения "тишины" на Донбассе

Новина українською → Киев, Среда 10 марта 2021 22:03
Ермак пожаловался послам G20 на участившиеся нарушения "тишины" на Донбассе Фото: Андрей Ермак (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак пожаловался послам "Большой двадцатки" на обострение ситуации на Донбассе. Ермак рассказал об участившихся нарушениях "тишины" со стороны пророссийских боевиков.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Ермак рассказал послам G20, что введение режима прекращения огня на Донбассе "помогло сохранить жизни многих военных", но с недавних пор "тишина" все чаще нарушается со стороны противника, в результате чего гибнут украинские воины.

В то же время Ермак считает, что соблюдение режима прекращения огня является важным условием для продвижения в переговорах в нормандском и минском форматах.

"Для этого будут обсуждаться дополнительные меры для усиления контроля за режимом прекращения огня, в частности рабочей группе в сфере безопасности Трехсторонней контактной группы", - добавили в ОП.

Напомним, вчера пророссийские боевики более 20 раз обстреливали украинские позиции на Донбассе. Украинские военнослужащие открывали огонь в ответ.

Кроме того, правозащитники заявляли о подготовке оккупационных сил к боевым действиям на Донбассе. Оккупанты укрепляют позиции и проводят подготовку новобранцев.

Как заявлял представитель Украины в ТКГ Сергей Гармаш, это может свидетельствовать о подготовке России к провокации на Донбассе, чтобы завести на оккупированную территорию своих "миротворцев".

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