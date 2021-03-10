Ермак пожаловался послам G20 на участившиеся нарушения "тишины" на Донбассе

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак пожаловался послам "Большой двадцатки" на обострение ситуации на Донбассе . Ермак рассказал об участившихся нарушениях "тишины" со стороны пророссийских боевиков.

Ермак рассказал послам G20, что введение режима прекращения огня на Донбассе "помогло сохранить жизни многих военных", но с недавних пор "тишина" все чаще нарушается со стороны противника, в результате чего гибнут украинские воины.

В то же время Ермак считает, что соблюдение режима прекращения огня является важным условием для продвижения в переговорах в нормандском и минском форматах.

"Для этого будут обсуждаться дополнительные меры для усиления контроля за режимом прекращения огня, в частности рабочей группе в сфере безопасности Трехсторонней контактной группы", - добавили в ОП.