В России заявили, что "первый раз слышат" о мирном плане по Донбассу

В Российской Федерации отреагировали на заявление главы Офиса президента Андрея Ермака о мирном плане по Донбассу . По словам замминистра иностранных дел РФ Андрея Руденко, он впервые слышит о нем.

"Какой мирный план? Мы не знаем ничего о мирном плане, который предложила Франция и Германия. Первый раз слышу", - сказал Руденко.

Напомним, вчера глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина совместно с Германией и Францией разработала план восстановления мира на Донбассе. Но он до сих пор не получил одобрения со стороны России.

Также глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что украинская сторона предложит мирный план по Донбассу, но в случае, если вторая сторона откажется от него, Украине придется защищаться.

До этого, представитель Украины в ТКГ Сергей Гармаш высказывал мнение, что Россия готовит провокацию на Донбассе для введения на оккупированную территорию "миротворцев". В РФ рассчитывают, что украинская армия отреагирует на эту провокацию наступлением.