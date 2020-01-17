Разумков объявил о закрытии сессии Рады

Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Однако на следующей неделе предусмотрена еще неделя работы с избирателями

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков объявил о закрытии второй сессии парламента 9 созыва, передает корреспондент РБК-Украина.

Таким образом, сегодня прошло последнее пленарное заседание этой сессии ВР. Однако, согласно графику, следующую неделю парламентарии работают с избирателями.

"На следующей неделе народные депутаты работают с избирателями. Третья сессия ВРУ девятого созыва начнет свою работу во вторник, 4 февраля, в 10:00. Вторая сессия завершит свою работу 24 января. Последнее пленарное заседание этой сессии объявляю закрытым", - заявил Разумков.

После закрытия заседания в зале прозвучал государственный гимн.

Напомним, на этой неделе Рада приняла за основу и в целом проект постановления №2745 "О календарном плане проведения третьей сессии Верховной рады Украины девятого созыва". За документ проголосовали 305 нардепов.

Как писало РБК-Украина, замглавы комитета по вопросам организации государственной власти Александр Качура заявил, что для принятия законопроекта о децентрализации власти 24 января пройдет внеочередное заседание Верховной рады Украины.