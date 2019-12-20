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Комитет не будет рассматривать закон о рынке земли в закрытом режиме, - Разумков

Новости » Политика     20.12.2019 - 23:01
Комитет не будет рассматривать закон о рынке земли в закрытом режиме, - Разумков
Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина / Виталий Носач)

По словам спикера Рады, заседания земельного комитета транслируются всеми СМИ

Комитет Верховной рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений во время рассмотрения законопроекта о рынке земли будет работать в открытом режиме. Об этом заявил председатель парламента Дмитрий Разумков в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" на канале "Украина", передает РБК-Украина.

По его словам, ограничений относительно съемок или прямой трансляции заседаний комитета нет.

"Это не закрытый режим комитета. Камеры работают, СМИ работают, все транслируется в прямом эфире не только каналом Совет, но и любым другим. Никто не говорит о том, что это закрытый режим, куда не могут прийти народные депутаты, авторы поправок. Мы говорим о том, что последние заседания комитета часто превращались в безобразие", - добавил он.

Напомним, ранее Дмитрий Разумков назвал сроки, когда комитет завершит рассмотрение поправок до законопроекта о земельной реформе. Это должно произойти до 10 января 2020 года. По крайней мере, спикер комитета Совета дал такое поручение.

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