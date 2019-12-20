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Разумков назвав обсяг землі, який можна буде продати в одні руки

Новини » Економіка     20.12.2019 - 23:49
Разумков назвав обсяг землі, який можна буде продати в одні руки
Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна / Віталій Носач)

Попередньо це 10 тисяч гектарів, але може бути ще менше

Обсяг землі для продажу в одні руки може скласти менше 10 тисяч гектарів. Про це заявив голова Верховної ради Дмитро Разумков в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером" на каналі "Україна", передає РБК-Україна.

За його словами, обговорюють і варіанти більш суттєвого зменшення, проте він не уточнив цифр.

"... Інше питання, яке було кричущим і бентежило аграріїв - питання кількості в одні руки. Навіть коли ми заходили в розгляд в першому читанні, ми говорили, що вона буде зменшена. 213 тисяч га - це дійсно забагато. Зменшення кількості в одні руки, станом на сьогодні, ключовим елементом є позиція про 10 тисяч в одні руки, але є і інші пропозиції. Навіть і менше...", - заявив Разумков.

Нагадаємо, раніше Дмитро Разумков назвав терміни, коли комітет завершить розгляд правок до законопроекту про земельну реформу. Спікер Ради дав комітету доручення завершити цей процем до 10 січня 2020 року.

Також спікер парламенту запевнив, що засідання Комітету Верховної ради з питань аграрної політики та земельних відносин працюватиме у відкритому режимі.

Комітет не розглядатиме закон про ринок землі у закритому режимі, - Разумков Комітет повинен завершити розгляд правок до земельної реформи до 10 січня, - Разумков
Новини України продажа землиДмитро Разумковземельна реформа
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