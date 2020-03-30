Арахамия заявил о подготовке двух внеочередных заседаний Рады

Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)

Дата второго заседания пока неизвестна

Верховная рада Украины проведет два внеочередных заседания. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, помимо сегодняшнего будет еще одно внеочередное заседание парламента.

"Потому что армия не может питаться. Там была задержка с реформой армейского питания. Это не зашло в этот пакет, который ночью зашел в Кабмин. Поскольку уже сформирована повестка дня, мы сделаем еще (внеочередное заседание, - ред.). Технически это будет еще одна сессия по одному вопросу, но мы будем это делать", - отметил Арахамия.

Он также добавил, что второе внеочередное заседание может пройти сегодня или в ближайшие дни. Дата будет зависеть от договоренностей между фракциями.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин предлагает Верховной раде создать в составе государственного бюджета Фонд борьбы с коронавирусом в размере более 97 млрд гривен.

Кроме того, в Верховной раде появился текст всего законопроекта Кабмина об изменениях в государственный бюджет на 2020 год в связи с пандемией коронавируса.