Разумков назвав дату і порядок денний другого позачергового засідання ВР

Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)

На другому позачерговому засіданні розглянуть питання харчування військових

Друге позачергове засідання Верховної ради відбудеться сьогодні,30 березня, і на ньому розглянуть питання харчування військовослужбовців. Про це на погоджувальній раді заявив спікер Ради Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, профільний комітет звернувся із законопроектом про внесення змін у закон про державний бюджет, які стосуються забезпечення харчування військовослужбовців. Він також додав, що всі фракції звернулися з проханням включити цей законопроект до порядку денного.

"Є пропозиція, якщо буде підтримка всіх фракцій, за рішенням погоджувальної ради провести додаткове позачергове засідання, яке відбудеться відразу після першого позачергового засідання. Воно буде складатися з одного питання. Регламент нам це з вами дозволяє", - підкреслив Разумков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Раді зареєстрували постанови про звільнення міністрів фінансів і охорони здоров'я.

Також сьогодні стало відомо, що Раді пропонують спрямувати майже 100 млрд гривень на боротьбу з коронавірусом.