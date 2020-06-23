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Разумков назвав число нардепів, які перехворіли на коронавірус

Новини » Політика     23.06.2020 - 20:56
Разумков назвав число нардепів, які перехворіли на коронавірус
Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

За його словами, два народних обранця все ще хворіють

У вівторок, 23 червня, голова Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що коронавірусом з початку пандемії перехворіли 15-17 народних депутатів України. Два парламентарії, за його словами, досі продовжують хворіти.

Про це він заявив в ефірі "UA: Українське радіо".

"Перехворіло в цілому десь людей 15-17. Якщо не помиляюся, дві людини ще хворіють... Я маю на увазі народних депутатів", - поінформував Разумков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що народний депутат від фракції "Слуги народу" Валерій Божик заразився на коронавірус, після чого його ізолювали.

Раніше було відомо про близько 15 випадків захворювання COVID-19 серед народних депутатів України.

У "Слузі народу" захворіли кілька нардепів, останній випадок коронавірусної хвороби зафіксували у Юрія Арістова, який до того ж є головою бюджетного комітету.

Також РБК-Україна писало про зараження депутата від "Батьківщини" Олега Мейдича, після якого вся фракція пішла на самоізоляцію.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України Верховна РадаКоронавірус
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