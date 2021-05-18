Разумков назначил инициированное Зеленским внеочередное заседание Рады: что на повестке дня
Фото: Дмитрий Разумков, спикер Рады (Виталий Носач, РБК-Украина)
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания парламента на 20 мая. На повестке дня этого заседания будет 8 законопроектов.
Об этом сообщили в информационном управлении Аппарата ВР.
Так, народные депутаты рассмотрят:
- законопроект № 5069 об установлении ответственности за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия;
- законопроект № 5090 об изменениях в Бюджетном кодексе по урегулированию бюджетных отношений при реализации договоров, заключенных в рамках государственно-частного партнерства, в том числе концессионных договоров;
- законопроекты № 4330, №4331 и № 4532 о расширении полномочий частных исполнителей;
- законопроект № 4578 о внесении изменений в законы Украины касательно отдельных вопросов присоединения к газотранспортной или газораспределительной системе;
- законопроект №4547 о внесении изменений в Уголовно процессуальный кодекс Украины касательно особенностей приобретения Фондом гарантирования вкладов физических лиц статуса гражданского истца;
- законопроект № 4367 о совершенствовании вопросов организации корпоративного управления в банках и других вопросов функционирования банковской системы.
Напомним, вчера вечером глава фракции "Слуга народа" рассказал, что президент Владимир Зеленский инициировал на четверг внеочередное заседание Рады. Нардеп отметил, что на повестке дня будут законы, необходимые для получения финансовой помощи ЕС и кредита МВФ.
Добавим, в четверг состоится еще одно внеочередное заседание. На этом заседании нардепы рассмотрят вопрос назначения новых министров.