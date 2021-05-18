ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Разумков назначил инициированное Зеленским внеочередное заседание Рады: что на повестке дня

Новина українською →
Киев, Вторник 18 мая 2021 17:40
Разумков назначил инициированное Зеленским внеочередное заседание Рады: что на повестке дня Фото: Дмитрий Разумков, спикер Рады (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания парламента на 20 мая. На повестке дня этого заседания будет 8 законопроектов.

Об этом сообщили в информационном управлении Аппарата ВР.

Так, народные депутаты рассмотрят:

  • законопроект № 5069 об установлении ответственности за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия;
  • законопроект № 5090 об изменениях в Бюджетном кодексе по урегулированию бюджетных отношений при реализации договоров, заключенных в рамках государственно-частного партнерства, в том числе концессионных договоров;
  • законопроекты № 4330, №4331 и № 4532 о расширении полномочий частных исполнителей;
  • законопроект № 4578 о внесении изменений в законы Украины касательно отдельных вопросов присоединения к газотранспортной или газораспределительной системе;
  • законопроект №4547 о внесении изменений в Уголовно процессуальный кодекс Украины касательно особенностей приобретения Фондом гарантирования вкладов физических лиц статуса гражданского истца;
  • законопроект № 4367 о совершенствовании вопросов организации корпоративного управления в банках и других вопросов функционирования банковской системы.

Напомним, вчера вечером глава фракции "Слуга народа" рассказал, что президент Владимир Зеленский инициировал на четверг внеочередное заседание Рады. Нардеп отметил, что на повестке дня будут законы, необходимые для получения финансовой помощи ЕС и кредита МВФ.

Добавим, в четверг состоится еще одно внеочередное заседание. На этом заседании нардепы рассмотрят вопрос назначения новых министров.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Верховная Рада внеочередное заседание Дмитрий Разумков
NEWS
Киев накрыла гроза с градом
Киев накрыла гроза с градом
DAILY
Олигарх в окружении. Как Коломойский теряет влияние и что ему грозит в Украине
Владислав Красинский, Олег Черныш Олигарх в окружении. Как Коломойский теряет влияние и что ему грозит в Украине