Разумков назначил инициированное Зеленским внеочередное заседание Рады: что на повестке дня

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания парламента на 20 мая. На повестке дня этого заседания будет 8 законопроектов.

Об этом сообщили в информационном управлении Аппарата ВР .

Напомним, вчера вечером глава фракции "Слуга народа" рассказал, что президент Владимир Зеленский инициировал на четверг внеочередное заседание Рады. Нардеп отметил, что на повестке дня будут законы, необходимые для получения финансовой помощи ЕС и кредита МВФ.

Добавим, в четверг состоится еще одно внеочередное заседание. На этом заседании нардепы рассмотрят вопрос назначения новых министров.