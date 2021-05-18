Разумков призначив ініційоване Зеленським позачергове засідання Ради: що на порядку денному

Голова Верховної ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового засідання парламенту на 20 травня. На порядку денному цього засідання буде 8 законопроектів.

Про це повідомили в інформаційному управлінні Апарату ВР .

Нагадаємо, вчора ввечері глава фракції "Слуга народу" розповів, що президент Володимир Зеленський ініціював на четвер позачергове засідання Ради. Нардеп зазначив, що на порядку денному будуть закони, необхідні для отримання фінансової допомоги ЄС та кредиту МВФ.

Додамо, у четвер відбудеться ще одне позачергове засідання. На цьому засіданні нардепи розглянуть питання призначення нових міністрів.