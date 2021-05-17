Рада в четверг соберется на внеочередное заседание по инициативе Зеленского: что рассмотрят

Президент Владимир Зеленский инициировал на этой неделе внеочередное заседание Верховной Рады. Народные депутаты соберутся в четверг, 20 мая.

Об этом на брифинге после заседания фракции "Слуга народа" сказал нардеп Давид Арахамия .

"В четверг у нас по инициативе президента будет еще одна дополнительная сессия. В нее войдут 10 законов, так называемые "макрофин" и МВФ. Я не знаю, успеем ли мы до 1 июня всю программу, но первое чтение все пройдем, а все, что мы оставим на потом, это будет в начале июня", - сказал он.

Напомним, недавно премьер Денис Шмыгаль назвал условие продолжения переговоров Украины с МВФ. По его словам, народные депутаты должны одобрить закон о НАБУ, закон о ВРП, а также закон о НАПК.

Как писало РБК-Украина, МВФ считает, что для выделения Украине очередного транша в рамках программы Stand By властям страны необходимо больше прогресса в политике и реформах.