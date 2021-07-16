Разумков не исключает внеочередное заседание Рады на следующей неделе

Верховная рада Украины может собраться на внеочередное заседание во вторник, 20 июля. По крайней мере, такая инициатива ожидается от фракции "Слуга народа".

По его словам, депутаты пока официально не обращались к нему с таким предложением. Но они хотят провести внеочередное заседание, чтобы разблокировать подписание нескольких законопроектов о судебной реформе и об "Укроборонпроме".

"Действительно, в понедельник мы ожидаем такое обращение о проведении внеочередного заседания, на котором будут рассмотрены некоторые постановления об отмене законопроектов, которые заблокировали их подписание. Это законопроекты 3711, 5068, 5069, 3822. Это заседание будет в первую очередь посвящено голосованию за отмену этих постановлений", - отметил Разумков.