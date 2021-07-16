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Разумков закрыл последнее пленарное заседание этой сессии. Нардепы уходят на каникулы

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Киев, Пятница 16 июля 2021 12:40
Разумков закрыл последнее пленарное заседание этой сессии. Нардепы уходят на каникулы
Автор: Юлия Струк

Верховная рада уходит на каникулы до осени. Спикер ВР Дмитрий Разумков сегодня закрыл последнее пленарное заседание этой сессии парламента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

Отметим, что еще предусмотрена неделя работы с избирателями, после чего парламентарии окончательно отправятся на каникулы.

"Уважаемые коллеги, последнее пленарное заседание Верховной рады Украины объявляю закрытым. Сейчас звучит гимн", - сказал Разумков.

После этого в сессионном зале прозвучал государственный гимн.

Напомним, ранее на этой неделе ВР утвердила календарный план проведения шестой сессии парламента. К работе народные депутаты вернутся 7 сентября.

Новая сессия начнется 7 сентября, а закончится 21 января 2022 года. Во время нее Рада проведет 10 недель пленарных заседаний.

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каникулы Дмитрий Разумков Верховная рада
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