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Разумков не виключає позачергове засідання Ради наступного тижня

Автор: Уляна Безпалько

Верховна рада України може зібратися на позачергове засідання у вівторок, 20 липня. Принаймні, така ініціатива очікується від фракції "Слуга народу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію спікера Ради Дмитра Разумкова.

За його словами, депутати поки офіційно не зверталися до нього з такою пропозицією. Але вони хочуть провести позачергове засідання, щоб розблокувати підписання кількох законопроектів про судову реформу і про "Укроборонпром".

"Дійсно, в понеділок ми очікуємо таке звернення про проведення позачергового засідання, на якому будуть розглянуті деякі постанови про скасування законопроектів, які заблокували їх підписання. Це законопроекти 3711, 5068, 5069, 3822. Це засідання буде в першу чергу присвячене голосуванню за скасування цих постанов", - зазначив Разумков.

Нагадаємо, сьогодні було закрито останнє пленарне засідання поточної сесії, і народні депутати пішли на канікули.

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внеочередное заседаниеДмитро РазумковВерховна рада