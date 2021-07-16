Разумков не виключає позачергове засідання Ради наступного тижня

Верховна рада України може зібратися на позачергове засідання у вівторок, 20 липня. Принаймні, така ініціатива очікується від фракції "Слуга народу".

За його словами, депутати поки офіційно не зверталися до нього з такою пропозицією. Але вони хочуть провести позачергове засідання, щоб розблокувати підписання кількох законопроектів про судову реформу і про "Укроборонпром".

"Дійсно, в понеділок ми очікуємо таке звернення про проведення позачергового засідання, на якому будуть розглянуті деякі постанови про скасування законопроектів, які заблокували їх підписання. Це законопроекти 3711, 5068, 5069, 3822. Це засідання буде в першу чергу присвячене голосуванню за скасування цих постанов", - зазначив Разумков.