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Разумков: Мы готовы направить Венецианской комиссии "конституционные" инициативы Зеленского

Новости » Общество    06.09.2019 - 02:49
Разумков: Мы готовы направить Венецианской комиссии "конституционные" инициативы Зеленского
Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)

Разумков считает, что Венецианская комиссия должна дать свое заключение

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков положительно оценил предложение направить в Венецианскую комиссию инициированные президентом Владимиром Зеленский законопроекты об изменениях в Конституции Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылконй на эфир программы "Право на власть".

Он отметил, что до того как законопроект будет направлен в Конституционный суд, он считает Венецианская комиссия должна дать свое заключение.

"Если мы говорим о Венецианской комиссии - одно другому не мешает. И мы об этом говорили во время заседания: мы направляем это в Конституционный суд, но после этого мы также готовы отправить Комиссии, чтобы она дала свое заключение", - сказал он.

Разумков считает нормальной практикой подачу законопроектов в Европейскую комиссию за демократию через право, и не видит в этом никакой проблемы.

Ранее комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским союзом рекомендовал направить инициативу Зеленского об изменениях в Конституцию на экспертизу в Венецианскую комиссию.

Напомним, 3 сентября парламент направил в Конституционный суд инициированный Зеленским законопроект, который предлагает предоставить "народу" право инициировать в Верховной раде проекты законов, постановлений, поправок и предложений к ним.

Напомним, РБК-Украина писало, что Рада направила законов в КСУ семь законов авторства Зеленского. В частности, на рассмотрение КСУ направили закон о праве президента назначать и увольнять руководство ГБР и НАБУ, сокращении парламента следующего созыва до 300 парламентариев, лишении мандата за кнопкодавство и прогулы.

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