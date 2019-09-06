ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Разумков: Ми готові направити Венеціанської комісії "конституційні" ініціативи Зеленського

Новини » Суспільство    06.09.2019 - 02:49
Разумков: Ми готові направити Венеціанської комісії "конституційні" ініціативи Зеленського
Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)

Разумков вважає, що Венеціанська комісія повинна дати свій висновок

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков позитивно оцінив пропозицію направити до Венеціанської комісії ініційовані президентом Володимиром Зеленський законопроекти про зміни в Конституції України. Про це повідомляє РБК-Україна з ссылконй на ефір програми "Право на владу".

Він зазначив, що до того, як законопроект буде направлено до Конституційного суду, він вважає, що Венеціанська комісія повинна дати свій висновок.

"Якщо ми говоримо про Венеціанську комісію - одне іншому не заважає. І ми про це говорили під час засідання: ми направляємо це в Конституційний суд, але після цього ми також готові відправити Комісії, щоб вона дала свій висновок", - сказав він.

Разумков вважає нормальною практикою подачу законопроектів в Європейську комісію за демократію через право, і не бачить в цьому жодної проблеми.

Раніше комітет з питань інтеграції України з Європейським союзом рекомендував спрямувати ініціативу Зеленського про зміни в Конституцію на експертизу у Венеціанську комісію.

Нагадаємо, 3 вересня парламент направив до Конституційного суду ініційований Зеленським законопроект, який пропонує надати "народу" право ініціювати у Верховній раді проекти законів, постанов, поправок і пропозицій до них.

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що Рада направила законів у КСУ сім законів авторства Зеленського. Зокрема, на розгляд КСУ направили закон про право президента призначати і звільняти керівництво ДБР і НАБУ, скорочення парламенту наступного скликання до 300 парламентаріїв, позбавлення мандата за кнопкодавство і прогули.

Рада може прийняти системні податкові законопроекти без "зайвих" дискусій Кабмін призначив свого представника в Раді
Новини України Верховна Рада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся