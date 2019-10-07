ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Разумков анонсував завершення процесу скасування депутатської недоторканності

Новини » Політика    07.10.2019 - 23:11
Разумков анонсував завершення процесу скасування депутатської недоторканності
Фото: Дмитро Разумков (РБК-Украина)

Парламент може вже за місяць ухвалити законопроект, що завершує процес скасування депутатської недоторканності

Верховна рада може за місяць ухвалити законопроект № 2237 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою приведення у відповідність до Закону України "Про внесення змін до статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України", який завершує процес скасування депутатської недоторканності. Про це заявив голова Верховної ради Дмитро Разумков у програмі "Свобода слова" на ІСТV, передає РБК-Україна

"СЬогодні (7 жовтня, - ред.) зареєстрований законопроект, ініціаторами якого є 48 народних депутатів, який і направлений на цей аспект КПК. Це достатньо правильна позиція, коли ми ці статті, пов’язані з народними депутатами, винесли в окремий законопроект. Він сьогодні зареєстрований", - заявив Разумков.

Він вважає, що Рада зможе ухвалити цей законопроект через місяць.

"Я думаю, що за місяць ми зможемо його ухвалити. Я думаю, що парламент підтримає цю ініціативу і ми знімемо будь-які маніпуляції, які є", - додав спікер.

Нагадаємо, 11 вересня президент Володимир Зеленський підписав законопроект №7203 про зняття недоторканності з народних депутатів.

7 жовтня до Верховної ради України внесли депутатський законопроект, яким пропонується дозволити прослуховування народних депутатів, який мають ухвалити до 1 січня 2020 року.

У Раді пояснили, як притягуватимуть нардепів до відповідальності У Раді планують розробити новий варіант Виборчого кодексу
Новини України неприкосновенностьДмитро Разумков
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся