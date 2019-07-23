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Разумков анонсировал закон о лишении депутатского мандата за прогулы

Новости » Политика    23.07.2019 - 19:37
Разумков анонсировал закон о лишении депутатского мандата за прогулы
Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)

Планируется, что мандата могут лишить за непосещение 30% заседаний Рады

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков анонсировал новый закон о лишении депутатского мандата за прогулы. Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, лишать мандата предлагается за непосещение 30% заседаний парламента.

"Эту процедуру (лишения мандата, - ред.) нужно будет прописывать. Одним из форматов, который мы рассматривали, это референдум по отзыву народного депутата, это могут быть и законодательно прописанные нормы: если вы не посещаете свою работу на протяжении, скажем, 30% рабочего времени… Это будет определять закон. Не пришли на 30% заседаний - лишаетесь мандата", - рассказал Разумков.

Напомним, ранее представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук заявлял, что в ближайшее время Зеленский внесет в парламент два законопроекта об ответственности за "кнопкодавство" и прогулы народных депутатов. Он подчеркивал, что ответственность за нарушение работы ВР должна быть уголовной.

Как писало РБК-Украина ранее, в феврале в Верховную раду внесли законопроект №10072, которым предлагается наказывать нардепов-прогульщиков общественными работами.

Добавим также, в ноябре 2016 года в Раду внесли законопроект №5328, которым предлагалось штрафовать нардепов за прогулы. Планировалось, что в случае, если депутат ВР без уважительных причин не был на более чем 2 заседаниях парламента, его финансовое обеспечение на следующий месяц было снижено на 50% на основании сведений по учету присутствия парламентариев.

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Новости Украины мандатпрогульщикиДмитрий Разумков
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