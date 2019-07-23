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Разумков анонсував закон про позбавлення депутатського мандата за прогули

Новини » Політика    23.07.2019 - 19:37
Разумков анонсував закон про позбавлення депутатського мандата за прогули
Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

Планується, що мандата можуть позбавити за невідвідування 30% засідань Ради

Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков анонсував новий закон про позбавлення депутатського мандата за прогули. Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, позбавляти мандата пропонується за невідвідування 30% засідань парламенту.

"Цю процедуру (позбавлення мандата, - ред.) потрібно буде прописувати. Одним з форматів, який ми розглядали, це референдум по відкликанню народного депутата, це можуть бути і законодавчо прописані норми: якщо ви не відвідуєте свою роботу протягом, скажімо, 30 % робочого часу... Це буде визначати закон. Не прийшли на 30% засідань - втрачаєте мандат", - розповів Разумков.

Нагадаємо, раніше представник президента у Верховній раді Руслан Стефанчук заявляв, що найближчим часом Зеленський внесе в парламент два законопроекти про відповідальність за "кнопкодавство" і прогули народних депутатів. Він підкреслював, що відповідальність за порушення роботи ВР повинна бути кримінальною.

Як писало РБК-Україна раніше, в лютому до Верховної ради внесли законопроект №10072, яким пропонується карати нардепів-прогульників громадськими роботами.

Додамо також, у листопаді 2016 року в Раду внесли законопроект №5328, яким пропонувалося штрафувати нардепів за прогули. Планувалося, що в разі, якщо депутат ВР без поважних причин не був на більше ніж 2 засіданнях парламенту, його фінансове забезпечення на наступний місяць було знижено на 50% на підставі відомостей з обліку присутності парламентарів.

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Новини України мандатпрогульщикиДмитро Разумков
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