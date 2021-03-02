UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Разрыв в зарплатах сократился: сколько зарабатывают мужчины и женщины в Украине

Автор: Александр Белоус

Среднемесячная зарплата женщин в IV квартале 2020 года составляет 11 558 грн. Зарплата женщин составляет 81,4% от зарплаты мужчин (14 203 грн).

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины (Госстата).

По данным статистического ведомства, женщины стали зарабатывать больше по отношению к мужчинам. Данные предыдущих кварталов свидетельствуют, что:

в III квартале 2020 года зарплата женщин была 10 409 грн или 78,0% от зарплаты мужчин (13 338 грн).

во II квартале 2020 года 9 740 грн или 80,1% от зарплаты мужчин (12 159 грн).

в I квартале 2020 года 9 785 грн или 78,7% от зарплаты мужчин (12 438 грн),

в IV квартале 2019 года - 9 935 грн или 78,1% от зарплаты мужчин (12 718 грн).

Как сообщало РБК-Украина, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в декабре 2020 года составила 14 179 гривен. Это на 15,6% (на 1 915 гривен) больше по сравнению с декабрем прошлого года (12 264 гривен).

Напомним, по данным Госстата, среднемесячная заработная плата штатных работников за январь-декабрь 2020 года составляла 11 591 гривен. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года зарплата выросла на 10,4%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины зарплатаженщинымужчины
Читайте также
Средняя зарплата украинцев за год выросла на 1,6 тысяч гривен
Численность наемных работников в Украине упала ниже 10 миллионов
Прогноз погоды