Разрыв в зарплатах сократился: сколько зарабатывают мужчины и женщины в Украине

Среднемесячная зарплата женщин в IV квартале 2020 года составляет 11 558 грн. Зарплата женщин составляет 81,4% от зарплаты мужчин (14 203 грн).

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины ( Госстата ).

в IV квартале 2019 года - 9 935 грн или 78,1% от зарплаты мужчин (12 718 грн).

в I квартале 2020 года 9 785 грн или 78,7% от зарплаты мужчин (12 438 грн),

во II квартале 2020 года 9 740 грн или 80,1% от зарплаты мужчин (12 159 грн).

в III квартале 2020 года зарплата женщин была 10 409 грн или 78,0% от зарплаты мужчин (13 338 грн).

По данным статистического ведомства, женщины стали зарабатывать больше по отношению к мужчинам. Данные предыдущих кварталов свидетельствуют, что:

Как сообщало РБК-Украина, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в декабре 2020 года составила 14 179 гривен. Это на 15,6% (на 1 915 гривен) больше по сравнению с декабрем прошлого года (12 264 гривен).

Напомним, по данным Госстата, среднемесячная заработная плата штатных работников за январь-декабрь 2020 года составляла 11 591 гривен. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года зарплата выросла на 10,4%.