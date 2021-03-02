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Розрив у зарплатах скоротився: скільки заробляють чоловіки та жінки в Україні

Автор: Олександр Білоус

Середньомісячна зарплата жінок в IV кварталі 2020 року становить 11 558 грн. Зарплата жінок становить 81,4% від зарплати чоловіків (14 203 грн).

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України (Держстату).

За даними статистичного відомства, жінки стали заробляти більше по відношенню до чоловіків. Дані попередніх кварталів свідчать, що:

у III кварталі 2020 року зарплата жінок була 10 409 грн або 78,0% від зарплати чоловіків (13 338 грн).

у II кварталі 2020 року 9 740 грн або 80,1% від зарплати чоловіків (12 159 грн).

в I кварталі 2020 року 9 785 грн або 78,7% від зарплати чоловіків (12 438 грн),

в IV кварталі 2019 року - 9 935 грн або 78,1% від зарплати чоловіків (12 718 грн).

Як повідомляло РБК-Україна, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у грудні 2020 року склала 14 179 гривень. Це на 15,6% (на 1 915 гривень) більше порівняно з груднем минулого року (12 264 гривень).

Нагадаємо, за даними Держстату, середньомісячна заробітна плата штатних працівників за січень-грудень 2020 року становила 11 591 гривень. Порівняно з відповідним періодом попереднього року зарплата зросла на 10,4%.

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