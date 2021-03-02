Розрив у зарплатах скоротився: скільки заробляють чоловіки та жінки в Україні

Середньомісячна зарплата жінок в IV кварталі 2020 року становить 11 558 грн. Зарплата жінок становить 81,4% від зарплати чоловіків (14 203 грн).

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України ( Держстату ).

в IV кварталі 2019 року - 9 935 грн або 78,1% від зарплати чоловіків (12 718 грн).

в I кварталі 2020 року 9 785 грн або 78,7% від зарплати чоловіків (12 438 грн),

у II кварталі 2020 року 9 740 грн або 80,1% від зарплати чоловіків (12 159 грн).

у III кварталі 2020 року зарплата жінок була 10 409 грн або 78,0% від зарплати чоловіків (13 338 грн).

За даними статистичного відомства, жінки стали заробляти більше по відношенню до чоловіків. Дані попередніх кварталів свідчать, що:

Як повідомляло РБК-Україна, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у грудні 2020 року склала 14 179 гривень. Це на 15,6% (на 1 915 гривень) більше порівняно з груднем минулого року (12 264 гривень).

Нагадаємо, за даними Держстату, середньомісячна заробітна плата штатних працівників за січень-грудень 2020 року становила 11 591 гривень. Порівняно з відповідним періодом попереднього року зарплата зросла на 10,4%.