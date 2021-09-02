Разрыв сократился: сколько зарабатывают женщины и мужчины в Украине

Среднемесячная зарплата женщин во II квартале 2021 года составляла 12 553 гривен. Зарплата женщин составляла 82,6% от зарплаты мужчин (15 189 гривен).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины (Госстат).
По данным статистического ведомства, женщины стали зарабатывать больше по отношению к мужчинам. Данные предыдущих кварталов свидетельствуют, что:
Напомним, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в июле 2021 года составила 14 345 гривен. Это на 32 гривны больше по сравнению с июнем (14 313 гривен).