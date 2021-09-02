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Разрыв сократился: сколько зарабатывают женщины и мужчины в Украине

Автор: Александр Белоус

Среднемесячная зарплата женщин во II квартале 2021 года составляла 12 553 гривен. Зарплата женщин составляла 82,6% от зарплаты мужчин (15 189 гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины (Госстат).

По данным статистического ведомства, женщины стали зарабатывать больше по отношению к мужчинам. Данные предыдущих кварталов свидетельствуют, что:

  • в I квартале 2021 года составляла женщин 11 670 гривен или 82,2% от зарплаты мужчин (14 91 гривен).
  • в IV квартале 2020 года зарплата женщин была 11 558 гривен или 81,4% от зарплаты мужчин (14 203 гривен).
  • в IV квартале 2020 года зарплата женщин была 11 558 гривен или 81,4% от зарплаты мужчин (14 203 гривен).
  • в III квартале 2020 года - 10 409 гривен или 78,0% от зарплаты мужчин (13 338 гривен).
  • во II квартале 2020 года 9 740 гривен или 80,1% от зарплаты мужчин (12 159 гривен).

Напомним, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в июле 2021 года составила 14 345 гривен. Это на 32 гривны больше по сравнению с июнем (14 313 гривен).

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Государственная служба статистики