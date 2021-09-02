Розрив скоротився: скільки заробляють жінки і чоловіки в Україні

Середньомісячна зарплата жінок у II кварталі 2021 року становила 12 553 гривень. Зарплата жінок становила 82,6% від зарплати чоловіків (15 189 гривень).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики України (Держстат).
За даними статистичного відомства, жінки стали заробляти більше по відношенню до чоловіків. Дані попередніх кварталів свідчать, що:
Нагадаємо, середня номінальна заробітна платня штатного працівника підприємств, установ та організацій України в липні 2021 року склала 14 345 гривень. Це на 32 гривні більше у порівнянні з червнем (14 313 гривень).