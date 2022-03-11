Разрушительная война РФ продолжается: Подоляк о взрывах в Луцке, Днепре и Ивано-Франковске

"Крупные города Украины снова подвергаются сокрушительным ударам. Взрывы впервые прогремели в Луцке - в городе была прекращена работа двух котельных. Ивано-Франковск - три мощных взрыва. Днепр также атаковали. Разрушительная война России против гражданских лиц и крупных городов Украины продолжается", - написал он.

Напомним, сегодня утром российские войска нанесли авиаудары по Днепру, Луцку и Ивано-Франковску.

Впоследствии стало известно, что в Луцке в результате ракетного удара по аэродрому погиб человек.

Война России против Украины продолжается 16-й день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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