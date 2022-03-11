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Руйнівна війна РФ триває: Подоляк про вибухи в Луцьку, Дніпрі та Івано-Франківську

Автор: Марія Кучерявець

В Офісі президента відреагували на сьогоднішні вибухи у містах Луцьк, Дніпро та Івано-Франківськ. Там назвали це продовженням руйнівної війни Росії проти цивільних і великих міст України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter.

"Великі міста України знову зазнають нищівних ударів. Вибухи вперше пролунали в Луцьку - у місті було припинено роботу двох котелень. Івано-Франківськ - три потужні вибухи. Дніпро також атакували. Руйнівна війна Росії проти цивільних громадян і великих міст України триває", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські війська завдали авіаударів по Дніпру, Луцьку та Івано-Франківську.

Згодом стало відомо, що в Луцьку в результаті ракетного удару по аеродрому загинула людина.

Війна Росії проти України триває 16-й день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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ДніпроІвано-ФранківськЛуцькВійна Росії проти України