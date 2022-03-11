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В Луцке в результате ракетного удара по аэродрому погиб человек

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Луцк, Пятница 11 марта 2022 09:05
В Луцке в результате ракетного удара по аэродрому погиб человек Фото: РФ нанесла удар по Луцкому аэродрому (t.me/vlastinet)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты выпустили три ракеты по Луцкому аэродрому утром в пятницу, 11 марта. В результате обстрелов смертельные ранения получил один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Луцка Игоря Полищука.

"Сегодня ориентировочно в 5:45 прозвучало три взрыва. Попало три ракеты в наш военный аэродром. Есть один погибший. Информация о пострадавших, их количестве, степени тяжести ранений уточняется. На месте событий работает ГСЧС", - отметил городской голова.

Напомним, сегодня противник нанес авиаудары также по Днепру и Ивано-Франковску.

Кроме того, оккупанты обстреляли в ночь на 11 марта Чернигов. В городе отсутствует водоснабжение.

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