В Луцке в результате ракетного удара по аэродрому погиб человек

Российские оккупанты выпустили три ракеты по Луцкому аэродрому утром в пятницу, 11 марта. В результате обстрелов смертельные ранения получил один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Луцка Игоря Полищука.