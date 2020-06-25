Все разрушенные из-за наводнений дома будут восстановлены, - Зеленский

Президент анонсировал дополнительное финансирование
Все разрушенные из-за наводнений в Ивано-Франковской области дома будут восстановлены. Государство предоставит дополнительное финансирование.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире "Право на власть".
Он отметил, что сегодня были переданы почти 700 млн гривен на ликвидацию последствий наводнения.
"Все деньги переданы в область, далее они поступят вам (жителям области, - ред.). Мы восстановим все здания", - сказал президент.
Зеленский анонсировал дополнительное финансирование и пообещал, что в ближайшее время жители области "вернутся к нормальной жизни".
"Сейчас восстановили все дороги государственного значения... Думаю, что в ближайшее время номальная жизнь будет восстановлена... Люди будут переселены. И будет обязательно еще финансовая помощь. Солярка еще нужна, резиновые лодки, питание. Сейчас нужно все", - добавил глава государства.
РБК-Украина писало, что сегодня Кабинет министров выделил почти 700 млн гривен на ликвидацию последствий наводнения на западе Украины.
Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области улучшается ситуация с паводками, на утро 25 июня уровень реки Быстрица снизился на полтора метра.
Автор: Инна Собора