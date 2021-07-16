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Разрушение исторических зданий Киева: мнение урбанистов

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Киев, Пятница 16 июля 2021 10:27
Разрушение исторических зданий Киева: мнение урбанистов Фото: в Киеве сносят исторические здания (facebook.com)
Автор: Олег Черныш, Анастасия Рокитна

В этом году в Киеве фиксируют всплеск "исторического вандализма". Темпы демонтажа зданий ускорились.

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина исследователь архитектуры Киева, писатель Семен Широчин, говорится в материале "Пустили под снос. Почему в Киеве активно уничтожают исторические здания".

По его словам, в этом году те здания, которые еще были "под вопросом", начали уничтожать.

"То есть были определенные прогнозы, что это когда-нибудь произойдет, и это начало происходить сейчас", - объяснил он.

Широчин считает, что это сознательная политика городских властей по "монетизации" ресурса Киева. Как пример он приводит тот факт, что абсолютное большинство памятников культурного наследия до сих не внесены в охранный реестр.

В то же время, глава "Совета урбанистов Киева" и советник замглавы КГГА Виталий Селик не считает, что в этом году наблюдается "всплеск" разрушений памяток.

По его словам, в сфере охраны исторического наследия столицы слишком много проблем, которые накапливались десятилетиями. Решить их одномоментно просто невозможно.

"Например, больше 80% памятников архитектуры не имеют паспортов. Что это означает по факту? Это означает, что государство не знает, что точно оно охраняет", - сказал он в беседе с изданием.

Напомним, правоохранители отчитались о ходе расследования по сносе дома Уткина.

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Пустили под снос. Почему в Киеве активно уничтожают исторические здания
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Пустили под снос. Почему в Киеве активно уничтожают исторические здания