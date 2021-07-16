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Руйнування історичних будівель Києва: думка урбаністів

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Київ, П'ятниця 16 липня 2021 10:27
Руйнування історичних будівель Києва: думка урбаністів Фото: у Києві зносять історичні будівлі (facebook.com)
Автор: Олег Черниш, Анастасія Рокитна

Цього року в Києві фіксують сплеск "історичного вандалізму". Темпи демонтажу будівель прискорилися.

Про це повідомив у коментарі РБК-Україна дослідник архітектури Києва, письменник Семен Широчин, йдеться в матеріалі "Пустили під знесення. Чому в Києві активно знищують історичні будівлі".

За його словами, цього року ті будівлі, які ще були "під питанням", почали знищувати.

"Тобто були певні прогнози, що це коли-небудь станеться, і це почало відбуватися зараз", - пояснив він.

Широчин вважає, що це свідома політика міської влади щодо "монетизації" ресурсу Києва. Як приклад він наводить той факт, що абсолютна більшість пам'яток культурної спадщини досі не внесена до охоронного реєстру.

У той же час, голова "Ради урбаністів Києва" і радник заступника голови КМДА Віталій Селик не вважає, що в цьому році спостерігається "сплеск" руйнувань пам'яток.

За його словами, у сфері охорони історичної спадщини столиці занадто багато проблем, які накопичувалися десятиліттями. Вирішити їх одномоментно просто неможливо.

"Наприклад, більше 80% пам'яток архітектури не мають паспортів. Що це означає по факту? Це означає, що держава не знає, що точно вона охороняє", - сказав він у бесіді з виданням.

Нагадаємо, правоохоронці відзвітували про хід розслідування щодо знесення будинку Уткіна.

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Пустили під знесення. Чому в Києві активно знищують історичні будівлі
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Пустили під знесення. Чому в Києві активно знищують історичні будівлі