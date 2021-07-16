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Снос дома Уткина: правоохранители отчитались о ходе расследования

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Киев, Пятница 16 июля 2021 09:58
Снос дома Уткина: правоохранители отчитались о ходе расследования Фото: Дом Уткина в Киеве снесли (УНИАН)
Автор: Олег Черныш, Анастасия Рокитна

Застройщик снес исторический Дом Уткина в Киеве. Прибывшая на место преступления полиция не смогла остановить демонтаж и только открыла уголовное дело.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Пустили под снос. Почему в Киеве активно уничтожают исторические здания".

Было открыто уголовное производство по ст. 356 ("самоуправство") Уголовного кодекса.

В столичной прокуратуре сообщили РБК-Украина, что в рамках расследования проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, в том числе представители строительной компании и чиновники Министерства культуры. Также назначена строительно-техническая экспертиза.

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Пустили под снос. Почему в Киеве активно уничтожают исторические здания
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Пустили под снос. Почему в Киеве активно уничтожают исторические здания