Что разрешено, а что запрещено во время карантина: разъяснение Кабмина

Кабинет министров 25 марта внес изменения в ряд своих актов по предотвращению распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. По об этом сообщает пресс-служба правительства.

Согласно постановлению № 239, разрешены определенные виды деятельности с обязательным соблюдением правил безопасности и соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий, а также использования средств индивидуальной защиты.

В частности, разрешены:

Деятельность заведений общественного питания по адресной доставки заказов.

Торговля продуктами питания, горючим, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, ветеринарными препаратами, кормами, пестицидами и агрохимикатами, семенами и посадочным материалом, средствами связи.

Проведение банковской и страховой деятельности, а также медицинской практики, ветеринарной практики, деятельность автозаправочных комплексов, деятельность по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, техническое обслуживание регистраторов расчетных операций, деятельность по ремонту компьютеров, бытовых изделий и предметов личного пользования, объектов почтовой связи.

Перевозки легковыми автомобилями.

Перевозки служебными и/или арендованными автомобильными транспортными средствами предприятий, заведений и учреждений в рамках количества мест для сидения и исключительно по маршрутам движения, согласованным с органами Национальной полиции.

Перевозки в трамваях, троллейбусах, автобусах, маршрутных такси разрешаются количеству пассажиров, которое одновременно не превышает половины количества мест для сидения, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства и определенных в регистрационных документах.

В то же время, принято решение о продлении ограничительных мер в Украине до 24 апреля.

В частности, речь идет о запрете посещения учреждений образования их соискателями.

Также запрещена деятельность заведений общественного питания (ресторанов, кафе), торгово-развлекательных центров, других заведений развлекательной деятельности, фитнес-центров, заведений культуры, торгового и бытового обслуживания населения.

Кроме того, до 24 апреля запрещены регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении; пассажирские перевозки авиационным транспортом.

Также продлено до 24 апреля закрытие пунктов пропуска (пункта контроля) через государственную границу для международных пассажирских перевозок и КПП на въезд-выезд на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и г. Севастополя.

Напомним, Кабинет министров 25 марта на заседании внес изменения в постановление № 211 "О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса СОVID-19", которые снимают введенную на время карантина запрет определенных видов деятельности.

Согласно постановлению Кабину, вместо фиксированных 10 пассажиров в транспорте может одновременно находиться вдвое меньше пассажиров, чем мест для сидения.