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Продажу семян и посадочного материала разрешили во время карантина

Новости » Финансовый кризис 2020     26.03.2020 - 11:50
Продажу семян и посадочного материала разрешили во время карантина
Иллюстративное фото (agro-yug.com.ua)

Правительство сняло часть ограничений на время карантина

Кабинет министров на заседании 25 марта внес изменения в постановление № 211 "О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса СОVID-19", которые снимают введенный на время карантина запрет определенных видов деятельности. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Как отметили в пресс-службе, на период карантина снят запрет на оптовую торговлю пищевыми продуктами, торговлю ветеринарными препаратами, осуществление ветеринарной практики, продажу кормов, пестицидов и агрохимикатов, семян и посадочного материала, а также некоторых других видов деятельности.

Продажу семян и посадочного материала разрешили во время карантина

Кроме того, правительство смягчило условия пассажирских перевозок, которые осуществляются предприятиями для производственных нужд, сообщили в пресс-службе.

"Обязательным условием осуществления указанных выше видов деятельности, а также во время пассажирских перевозок, является обеспечение соответствующего персонала, водителей и пассажиров средствами индивидуальной защиты, а также соблюдение соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении.

Напомним, Антимонопольный комитет Украины зафиксировал резкий рост цен на некоторые продовольственные товары. В некоторых регионах с начала марта цены на гречневую крупу выросли более чем на 50%, пшено - на 24%, сахар на 16%.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров Украины продлил срок карантина до 24 апреля.

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