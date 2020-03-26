Що дозволено, а що заборонено під час карантину: роз'яснення Кабміну

Кабінет міністрів 25 березня вніс зміни до деяких своїх актів, щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. По про це повідомляє прес-служба уряду.

Відповідно до урядової постанови № 239 дозволено певні види діяльності з обов’язковим дотриманням правил безпеки та відповідних санітарних і протиепідемічних заходів, а також використання засобів індивідуального захисту.

Зокрема:

Діяльність закладів громадського харчування щодо адресної доставки замовлень.

Торгівля продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, кормами, пестицидами та агрохімікатами, насінням і садивним матеріалом, засобами зв’язку.

Провадження банківської та страхової діяльності, а також медичної практики, ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів, діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, технічного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, діяльності з ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, об’єктів поштового зв’язку.

Перевезення легковими автомобілями.

- Перевезення службовими та/або орендованими автомобільними транспортними засобами підприємств, закладів та установ у межах кількості місць для сидіння і виключно за маршрутами руху, погодженими з органами Національної поліції.

Перевезення у трамваях, тролейбусах, автобусах, маршрутних таксі дозволяється кількості пасажирів, яка одночасно не перевищує половини кількості місць для сидіння, передбачених технічною характеристикою транспортного засобу та визначених у реєстраційних документах.

Водночас, ухвалено рішення про продовження обмежувальних заходів в Україні до 24 квітня.

Зокрема, йдеться про заборону відвідування закладів освіти її здобувачами.

Також заборонена діяльність закладів громадського харчування (ресторанів, кафе тощо), торговельно-розважальних центрів, інших закладів розважальної діяльності, фітнес-центрів, закладів культури, торговельного і побутового обслуговування населення.

Крім того, до 24 квітня заборонені регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні; пасажирські перевезення авіаційним транспортом.

Також продовжено до 24 квітня закриття пунктів пропуску (пункти контролю) через державний кордон для міжнародних пасажирських перевезень та КПП на в’їзд-виїзд на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні 25 березня вніс зміни до постанови № 211 "Про запобігання поширення на території України коронавірусу СОVID-19", які знімають запроваджену на час карантину заборону зі здійснення певних видів діяльності.

Згідно з постановою Кабіну, замість фіксованих 10 пасажирів у транспорті може одночасно перебувати вдвічі менше пасажирів, ніж місць для сидіння.