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После разрешения США. Эстония и Латвия объявили о выделении оружия Украине

Автор: Дмитрий Кузнецов

Министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы подтвердили выделение Украине партии оружия после получения разрешения от США. Они отметили, что поставки вооружений начнутся в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Эстонии.

"Сегодня у нас есть необходимые разрешения на отправку оружия из США. С помощью вооружений мы показываем, что наша поддержка (Украины - ред.) не только на словах", - заявила министр обороны Эстонии Калле Лаанет.

В совместном заявлении Минобороны трех стран отмечается, что Украине будут переданы противотанковые ракетные комплексы "Джавелин", зенитно-ракетные системы "Стингер" и оборудование для укрепления независимого оборонного потенциала страны.

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс в свою очередь призвал Россию к деэскалации ситуации на границе с Украиной и уважению ее суверенитета.

Напомним, США разрешили трем странам Балтии передать Украине противотанковые и зенитные комплексы "Джавелин" и "Стингер".

Отметим, Чехия планирует предоставить Украине артиллерийские снаряды

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