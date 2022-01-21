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Після дозволу США. Естонія І Латвія оголосили про виділення зброї Україні

Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністри оборони Естонії, Латвії та Литви підтвердили виділення Україні партії зброї після отримання дозволу від США. Вони зазначили, що постачання озброєнь почнуться найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міноборони Естонії.

"Сьогодні у нас є необхідні дозволи на відправку зброї з США. За допомогою озброєнь ми показуємо, що наша підтримка (України - ред.) не тільки на словах", - заявила міністр оборони Естонії Калле Лаанет.

У спільній заяві Міноборони трьох країн зазначається, що Україні будуть передані протитанкові ракетні комплекси "Джавелін", зенітно-ракетні системи "Стінгер" та обладнання для зміцнення незалежного оборонного потенціалу країни.

Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс своєю чергою закликав Росію до деескалації ситуації на кордоні з Україною та поваги до її суверенітету.

Нагадавши, США дозволили трьом країнам Балтії передати Україні протитанкові і зенітні комплекси "Джавелін" і "Стінгер".

Відзначити, Чехія планує надати Україні артилерійські снаряди

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