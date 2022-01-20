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США разрешили странам Балтии передать оружие Украине: стало известно какое именно

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Вашингтон, Четверг 20 января 2022 22:48
США разрешили странам Балтии передать оружие Украине: стало известно какое именно Фото: стало известно, какое оружие США разрешили странам Балтии передать Украине (facebook.com/MinistryofDefenceUA)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США разрешили трем странам Балтии передать Украине противотанковые и зенитные комплексы "Джавелин" и "Стингер". В свою очередь Соединенные Штаты отправят пять вертолетов Ми-17.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wall Street Journal.

Как отмечает газета, США одобрили передачу Эстонией, Литвой и Латвией оружия американского производства Украине. Решение позволит поставить украинским Вооруженным силам противотанковые комплексы "Джавелин" и зенитные системы "Стингер".

Помимо этого, по данным источников издания, США планируют поставить Украине пять вертолетов Ми-17, которые изначально предполагалось передать военным Афганистана. Отмечается, что машины ремонтировались на украинских предприятиях.

Напомним, ранее стало известно о том, что Госдеп США разрешил трем союзникам по НАТО, странам Балтии, передать Украине оружие американского производства. О каком именно шла речь - тогда не уточнялось.

Отметим, Министерство обороны Чехии намерено предоставить Украине артиллерийские снаряды

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