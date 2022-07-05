Разрешение на выезд. Что известно о новых правилах для военнообязанных в Украине

В условиях военного положения перемещение военнообязанных мужчин по территории Украины могут ограничить. 5 июля в Генштабе сделали заявление о необходимости оформлять разрешение при выезде за пределы места жительства.

Все, что известно о новом правиле и его условиях, кого коснется ограничение - подробно на РБК-Украина .

Поездки по Украине теперь по разрешению

Сегодня в Генштабе Украины опубликовали разъяснение о том, что военнообязанные мужчины не смогут покидать место проживания без получения специального разрешения в военкомате.

Ведомство разработало порядок предоставления таких разрешений гражданам, состоящим на воинском учете в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Согласно данному порядку, с момента объявления мобилизации и в военное время для выезда за пределы места жительства (места пребывания) необходимо получить разрешительный документ в ТЦК и СП сроком действия на 30 дней.

Однако для граждан, которые часто пересекают административные границы по служебной или личной необходимости, разрабатываются дополнительные нормы.

В каком случае нужно оформлять разрешение

Фактически ограничение касается перемещения между областями. Военнообязанные украинцы должны будут брать разрешение для выезда из своего района или области.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный раскрыл детали нового правила и объяснил его необходимость в условиях войны.

"Напоминаю, идет война. Вы нужны своему государству. Все, кто до сих пор не стоит или не восстановился на военном учете, должны это сделать. Те, кто планирует выезд за пределы своих районов и областей, должны взять разрешение в ТЦК ", - отметил Залужный.

При этом ранее у Залужного заявляли о неверной трактовке сообщения Генштаба.

По словам координатора движения адвокатов ВСУ Евгении Рябеки, военнообязанным мужчинам обращаться в соответствующие органы необходимо только при смене места жительства, места регистрации. В остальных случаях перемещаться по стране можно без уведомления об этом ТЦК.

Кого и когда коснется ограничение

Ограничение на перемещение относится ко всем гражданам Украины, состоящим на воинском учете в Территориальных центрах комплектования: военнообязанные, резервисты, призывники.

В Минобороны призвали не паниковать и сообщили, что порядок выдачи разрешений будет отшлифован на практике в самих центрах комплектования.

К тому же, как заявил Валерий Залужный, на ближайшие дни военное руководство не давало указаний по препятствованию перемещению украинцев.

Законные основания

В Минобороны Украины пояснили, что ограничение на перемещение предусматривает норма закона "О воинской обязанности и военной службе". Она не новая, а заложена в законодательстве 1992 года.

На данный момент проводится совершенствование нормативно-правовой базы, в связи с чем Генштаб отработал соответствующий перечень.

По заявлению спикера Минобороны Александра Мотузяника, введение ограничений обусловлено текущей ситуацией в стране. В условиях войны государству необходимо владеть информацией об имеющемся мобилизационном ресурсе.