Никакой паники. Как объясняют в Минобороны поездки по Украине для мужчин только по разрешению

Запрет на передвижение по Украине для военнообязанных не новая норма, она предусмотрена в законодательстве еще с 1992 года. Сейчас только проводится совершенствование нормативно-правовой базы.

"Это вопрос (разрешение для военнообязанных на выезд за пределы места жительства, - ред.), который получил большой запрос от общества. Надо понимать, что сегодня продолжается совершенствование нормативно-правовой базы, которая уже действует. Подобная норма уже была заложена в законе Украины о всеобщей воинской обязанности и военной службе, который действовал еще с 1992 года. Сейчас на выполнение этой норм в рамках нормирования процесса Генеральный штаб отработал соответствующий перечень", - заявил он.

Для чего вводят ограничения

Мотузяник добавил, что действительно, раньше таких ограничений не было, но в Украине идет война и государство должно владеть информацией об имеющемся мобилизационном ресурсе.

"Это очень важно. Руководители территориальных центров комплектования на местах также должны владеть информацией и знать, где находится мобилизационный ресурс, чтобы знать как действовать в случае возникновения ситуаций, когда надо будет активизировать этот процесс", - пояснил он.

Вместе с тем, в Минобороны уверяют, что никакой зрады не будет, а порядок выдачи таких разрешений будет отшлифован на практике в самих центрах комплектования.

Кто должен получать разрешение и на какое время

"Будут определены категории граждан. По состоянию на сейчас речь идет о призывниках, военнообязанных, а также о резервистах. Такие разрешения будут выдаваться на местах (на период, - ред.) от 30 суток до одного года. Кроме того, будут выведены отдельные категории граждан, которые регулярно осуществляют такие выезды в рамках служебных обязанностей. Пока никакой паники. Соответствующий баланс между обеспечением права граждан на свободное передвижение и между порядком контроля за мобилизационным ресурсом будет соблюден", - подчеркнул он.