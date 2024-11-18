Дозвіл США для України на удари ракетами по РФ кардинально не змінить перебіг війни, - ISW

Американські офіційні особи заявили, що часткове скасування обмежень має на меті створити "специфічний та обмежений" ефект на полі бою і суттєво не змінить хід війни. Однак в Інституті не виключають, що з часом цей дозвіл можуть розширити на інші регіони держави-агресора.

Натомість, зазначили в ISW, нинішній дозвіл для атак лише в Курській області, не повністю позбавляє російські війська притулку на власній території, адже сотні військових об'єктів залишаються у межах досяжності ЗРК HIMARS в інших прикордонних регіонах Росії.

В Інституті зазначили, що якщо західні держави будуть продовжувати обмежувати здатність України захищати себе, армія РФ матиме вигоду від будь-якого часткового притулку.

"США повинні дозволити Україні завдавати ударів по всіх законних військових цілях в оперативному і глибокому тилу Росії у межах досяжності наданої США зброї, а не лише по тих, що розташовані в Курській області", - зазначили в ISW.