Разрешение США для Украины на удары ракетами по РФ кардинально не изменит ход войны, - ISW

Американские официальные лица заявили, что частичная отмена ограничений имеет целью создать "специфический и ограниченный" эффект на поле боя и существенно не изменит ход войны. Однако в Институте не исключают, что со временем это разрешение могут расширить на другие регионы страны-агрессора.

Впрочем, отметили в ISW, нынешнее разрешение для атак только в Курской области, не полностью лишает российские войска убежища на своей территории, поскольку сотни военных объектов остаются в пределах досягаемости ЗРК HIMARS в других приграничных регионах России.

В Институте отметили, что если западные государства будут продолжать ограничивать способность Украины защищать себя, армия РФ буде получать выгоду от любого частичного убежища.

"США должны позволить Украине наносить удары по всем законным военным целям в оперативном и глубоком тылу России в пределах досягаемости предоставленного США оружия, а не только по расположенным в Курской области", - отметили в ISW.