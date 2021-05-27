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Разработка новых санкций ЕС против Беларуси находится на начальной стадии, - Боррель

Автор: РБК-Украина

Министры иностранных дел Европейского союза начали переговоры по внедрению новых санкций против Беларуси. Это происходит на фоне международного осуждения принудительной посадки самолета Ryanair в Минске и задержания Романа Протасевича.

Такое заявление сделал верховный представитель ЕС Жозеп Боррель, пишет "Радио Свобода".

Сегодня в Лиссабоне проходит встреча министров иностранных дел стран ЕС.

"Угон самолета и задержание двух пассажиров абсолютно недопустимы, и мы начнем обсуждать вопрос внедрения отраслевых и экономических санкций", - сказал Боррель.

Он подчеркнул, что сейчас работа над новым пакетом санкций находится на начальной стадии, но не привел никаких деталей.

Как писало РБК-Украина, по словам Борреля, Европейский союз в рамках нового пакета санкций против властей Беларуси может наложить запрет на экспорт калия и транзит газа.

Ранее Литва предложила ЕС ввести торговые санкции против Беларуси после инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair. Среди возможных целей санкций может быть нефтяная сфера, сектор нефтепродуктов.

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