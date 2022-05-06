Разработчикам из РФ запретили загружать платные приложения в Google Play

Компания Google запретила разработчикам из России загружать платные приложения в Google Play. При этом также нельзя будет загрузить обновление платных приложений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Google.
Пользователи из России не могут покупать приложения и игры, оплачивать подписки или совершать какие-либо покупки цифровых товаров в приложениях с помощью Google Play.
Однако бесплатные приложения останутся доступными в Play Store.
В то же время компания рекомендовала разработчикам, приложения которых предоставляют "критически необходимые услуги", сделать программы полностью бесплатными.
Напомним, ранее мобильное приложение российского "Альфа-банка" стало недоступным в Google Play.
Кроме того, в середине апреля Google отключила платежи из России.