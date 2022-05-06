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Разработчикам из РФ запретили загружать платные приложения в Google Play

Фото: Разработчикам из РФ запретили загружать платные приложения в Google Play (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Компания Google запретила разработчикам из России загружать платные приложения в Google Play. При этом также нельзя будет загрузить обновление платных приложений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Google.

Пользователи из России не могут покупать приложения и игры, оплачивать подписки или совершать какие-либо покупки цифровых товаров в приложениях с помощью Google Play.

Однако бесплатные приложения останутся доступными в Play Store.

В то же время компания рекомендовала разработчикам, приложения которых предоставляют "критически необходимые услуги", сделать программы полностью бесплатными.

Напомним, ранее мобильное приложение российского "Альфа-банка" стало недоступным в Google Play.

Кроме того, в середине апреля Google отключила платежи из России.

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