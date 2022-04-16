Приложение российского "Альфа-банка" удалили из магазина Google Play

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Альфа-банка".

Отметим, что "Альфа-банк" является крупнейшим частным финансовым учреждением Российской Федерации и четвертым по величине финансовым учреждением России в целом.

"Google Play тоже все", - заявили в российском финучреждении.

Напомним, в начале апреля США ввели полные блокирующие санкции против российских "Сбербанка" и "Альфа-банка". Американским компаниям запрещено вести с ними бизнес.

Мы также писали о том, что в НБУ заявили о том, что американские санкции не повлияют на работу "Альфа-банка" в Украине, поскольку финучреждение является независимым юридическим лицом.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, как российские банки пытаются обойти санкции.

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