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Google заблокировал все платежи с территории России, - Минцифры

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Россия, Четверг 14 апреля 2022 22:56
Google заблокировал все платежи с территории России, - Минцифры Фото: Google заблокировал платежи из России (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров поделился новыми успехами технологического бойкота РФ за развязывание войны против Украины. В этот раз постаралась компания Google.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал министра.

Чиновник получил подтверждение от американской транснациональной корпорации о блокировании платежей в РФ. Ограничение распространилось на банковские карты разных систем.

"Компания Google отключила платежи из России. Заплатить нельзя никаким видом российских карт. Также отменили подписку с платежами с мобильного", – написал Федоров.

Кроме того, пользователи из России с подпиской Google One через App Store получили письма об ее отмене. Приложение "Сбербанка" на Android удалила из Google Play Market.

Напомним, что Нацбанк разрешил украинцам покупать иностранную валюту в наличных.

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