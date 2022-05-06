Розробникам з РФ заборонили завантажувати платні додатки в Google Play

Компанія Google заборонила розробникам з Росії завантажувати платні додатки в Google Play. При цьому також не можна буде завантажити оновлення платних додатків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Google .

Користувачі з Росії не можуть купувати програми та ігри, оплачувати підписки або здійснювати будь-які покупки цифрових товарів в додатках за допомогою Google Play.

Однак безкоштовні програми залишаться доступними в Play Store.

У той же час компанія рекомендувала розробникам, Додатки яких надають "критично необхідні послуги", зробити програми повністю безкоштовними.