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Розробникам з РФ заборонили завантажувати платні додатки в Google Play

Фото: розробникам з РФ заборонили завантажувати платні додатки в Google Play (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Компанія Google заборонила розробникам з Росії завантажувати платні додатки в Google Play. При цьому також не можна буде завантажити оновлення платних додатків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Google.

Користувачі з Росії не можуть купувати програми та ігри, оплачувати підписки або здійснювати будь-які покупки цифрових товарів в додатках за допомогою Google Play.

Однак безкоштовні програми залишаться доступними в Play Store.

У той же час компанія рекомендувала розробникам, Додатки яких надають "критично необхідні послуги", зробити програми повністю безкоштовними.

Нагадаємо, раніше мобільний додаток російського "Альфа-банку" стало недоступним в Google Play.

Крім того, в середині квітня Google відключила платежі з Росії.

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