Разработчик игр Game Insights уходит с российского рынка

Крупный разработчик мобильных игр Game Insights закрывает все офисы в России и уходит с ее рынка. Без работы останутся около 600 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Главный офис компании находится в Литве. После того, как наши литовские друзья признали Россию государством-террористом, Game Insights покинули российские топ-менеджеры, а теперь компания решила окончательно прекратить бизнес в России", - написал глава Минцифры.

Ранее стало известно, что корпорация IBM объявила об окончательном уходе из России. В связи с этим сотник российских сотрудников будут уволены.

Также напомним, что компания IKEA продаст все свои российские фабрики и сократит штат сотрудников на собственных производствах.