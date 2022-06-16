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Разработчик игр Game Insights уходит с российского рынка

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Россия, Четверг 16 июня 2022 15:07
Разработчик игр Game Insights уходит с российского рынка Фото: Game Insights (twitter.com/iWozik)
Автор: РБК-Украина

Крупный разработчик мобильных игр Game Insights закрывает все офисы в России и уходит с ее рынка. Без работы останутся около 600 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Главный офис компании находится в Литве. После того, как наши литовские друзья признали Россию государством-террористом, Game Insights покинули российские топ-менеджеры, а теперь компания решила окончательно прекратить бизнес в России", - написал глава Минцифры.

Ранее стало известно, что корпорация IBM объявила об окончательном уходе из России. В связи с этим сотник российских сотрудников будут уволены.

Также напомним, что компания IKEA продаст все свои российские фабрики и сократит штат сотрудников на собственных производствах.

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