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IBM полностью уходит из России и увольняет сотни сотрудников

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Москва, Вторник 07 июня 2022 22:57
IBM полностью уходит из России и увольняет сотни сотрудников Фото: российский бизнес IBM будет закрыт (foursquare.com)
Автор: Юлия Бойко

Корпорация IBM объявила об окончательном уходе из России. Сотни российских сотрудников будут уволены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Поскольку последствия войны продолжают нарастать, а неопределенность в отношении ее долгосрочных последствий растет, мы приняли решение провести планомерное свертывание бизнеса IBM в России", - написал в служебной записке генеральный директор IBM Арвинд Кришна.

Как заявил он в комментарии Reuters, в России работает несколько сотен сотрудников, а компания не сможет долго платить им в свете ужесточения санкций.

"Наши коллеги в России не по своей вине пережили месяцы стресса и неопределенности... Я хочу заверить их, что IBM будет и впредь поддерживать их и предпримет все разумные шаги, насколько это возможно", - добавил Кришна.

Напомним, в марте IBM приостановила продажу технологий России, а также осудила войну против Украины.

Ранее были названы международные компании, которые продолжают работать в РФ.

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