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Розробник ігор Game Insights йде з російського ринку

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Росія, Четвер 16 червня 2022 15:07
Розробник ігор Game Insights йде з російського ринку Фото: Game Insights (twitter.com/iWozik)
Автор: РБК-Україна

Великий Розробник мобільних ігор Game Insights закриває всі офіси в Росії і йде з її ринку. Без роботи залишаться близько 600 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Головний офіс компанії знаходиться в Литві. Після того, як наші литовські друзі визнали Росію державою-терористом, Game Insights покинули Російські топ-менеджери, а тепер компанія вирішила остаточно припинити бізнес в Росії", - написав глава Мінцифри.

Раніше стало відомо, що корпорація IBM оголосила про остаточний відхід з Росії. У зв'язку з цим сотник російських співробітників будуть звільнені.

Також нагадаємо, що компанія IKEA продасть всі свої російські фабрики і скоротить штат співробітників на власних виробництвах.

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